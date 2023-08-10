Завершивший карьеру вратарь Кошечкин рассказал, когда планирует провести прощальный матч

Завершивший игровую карьеру вратарь Василий Кошечкин заявил, что планирует провести прощальный матч следующим летом. 40-летний голкипер принял участие в прощальном матче Даниса Зарипова.

«Посмотрим по поводу прощальной игры, сейчас начался сезон, тяжело провести во время него. Наверное, сделаем это следующим летом, когда ребята все освободятся.

Сейчас наслаждаюсь жизнью без хоккея, есть чем позаниматься. В первую очередь уделить время семье, родителям. Поэтому сейчас хочу пожить семейной жизнью", — цитирует Кошечкина ТАСС.

Кошечкин становился победителем Олимпиады 2018 года и чемпионата мира 2009 года, а также является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Магнитки» — в 2014 и 2016 году.