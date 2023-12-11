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«Питтсбург» поместил Саморукова на драфт отказов спустя 20 дней после подписания

«Питтсбург» поместил Саморукова на драфт отказов спустя 20 дней после подписания
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«Питтсбург Пингвинз» поместил российского защитника Дмитрия Саморукова на драфт отказов, сообщает известный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в социальных сетях.

Напомним, «пингвины» подписали двусторонний контракт с 24-летним хоккеистом до конца нынешнего сезона 22 ноября. С того момента россиянин не сыграл ни одного матча за «Пингвинз».

Нынешний сезон Саморуков начал в АХЛ, выступая за фарм-клуб «пингвинов», «Уилкс-Бэрри». В 15 матчах российский защитник набрал 5 (1+4) очков. Всего на счету Саморукова три сыгранных матча в НХЛ — два за «Сент-Луис» и один за «Эдмонтон». В них он не отметился результативными действиями.

На данный момент «Питтсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 25 очков. Команда проиграла четыре последних матча.

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