«Настоящий мужик, который подаёт хороший пример другим игрокам». Ротенберг — о Кетове

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об экс-хоккеисте армейцев Евгении Кетове, который сегодня провёл свой прощальный матч.

Напомним, на мероприятии, которое прошло в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», штандарт с игровым номером хоккеиста был поднят под своды арены, а сам номер был выведен из обращения.

«Евгений Николаевич Кетов внес огромный вклад в победы СКА: два Кубка Гагарина, два Кубка Континента. Много побед в сборной России. Он олицетворяет мужество, победный дух. Во многом это его заслуга, что мы смогли собрать сильную команду. Открою секрет: изначально Кетов должен был оказаться в „Торпедо“, были готовы все документы. Но с помощью Алексея Касатонова нам удалось пригласить его в СКА. И мы очень рады, что у нас был такой игрок. Для Евгения все только начинается. Он уже работает в тренерском штабе, горит хоккеем, любит его, уделяет огромное внимание детскому хоккею. С ним очень интересно работать. У СКА сильный тренерский штаб. В том числе и благодаря Евгению Кетову.

Он заслужил того, чтобы за ним навсегда был закреплен 40-й номер. Он провел больше всех игр за СКА в истории клуба. Здесь и без слов все понятно. Должен ли он «убить» в себе игрока ради успешной работы тренером? Не согласен с этим. Хоккей — это игра. Тренер — по-своему тоже игрок, управляет процессом, разыгрывает партии, как в шахматах. Женя учится этому, обрабатывает огромный объем информации. Для полного погружения в процесс нужно несколько лет. Мы всю свою систему в СКА выстраивали десять лет. По деталькам собирали пазл, меняем его. Игроки слушают Женю. Он говорит игрокам полезные, важные вещи. Да, думаю, Евгений и сам мог бы еще несколько лет поиграть в большой хоккей, но он сделал свой выбор, понимая, что нужно много времени для того, чтобы научиться работать тренером. Кетов — настоящий мужик, который подает хороший пример другим игрокам. Он авторитетный, требовательный специалист", — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

37-летний Евгений Кетов начал заниматься хоккеем в Перми. В 2012 году в составе сборной России нападающий стал обладателем золотых медалей чемпионата мира, проходившего в Финляндии и Швеции. В КХЛ Кетов, помимо СКА, выступал за такие клубы, как казанский «Ак Барс» и череповецкая «Северсталь».