Панарин, Шипачёв и другие хоккеисты записали видео для завершившего карьеру Евгения Кетова

Несколько известных российских хоккеистов, которым по тем или иным причинам не удалось посетить прощальный матч чемпиона мира Евгения Кетова, прошедший сегодня в Санкт-Петербурге, записали видео с обращением и напутствием к экс-игроку.

Среди них звезда НХЛ Артемий Панарин, один из лидеров «Ак Барса» Вадим Шипачёв, обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов и форвард «Нефтехимика» Наиль Якупов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео, опубликованное в официальном телеграм-канале последнего клуба Кетова — питерского СКА.

Напомним, на мероприятии штандарт с игровым номером хоккеиста был поднят под своды арены, а сам номер был выведен из обращения.

Матч получил символичное название «40 друзей Кетова». В игре приняли участие многие известные российские хоккеисты, среди которых Динар Хафизуллин, Дмитрий Калинин, Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Сергей Широков и другие.

37-летний Евгений Кетов начал заниматься хоккеем в Перми. В 2012 году в составе сборной России форвард стал обладателем золотых медалей чемпионата мира, проходившего в Финляндии и Швеции. В КХЛ Кетов, помимо СКА, выступал за такие клубы, как казанский «Ак Барс» и череповецкая «Северсталь».