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Салливан рассказал, как «Питтсбург» будет обходиться без травмированного Брайана Раста

Салливан рассказал, как «Питтсбург» будет обходиться без травмированного Брайана Раста
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал, как команда планирует обходиться без одного из своих ключевых нападающих Брайана Раста, получившего травму нижней части тела в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3).

«У нас есть всё необходимое, чтобы выигрывать матчи, и парни получат возможность играть более значимые роли. Они должны максимально воспользоваться этой возможностью. Они должны ждать её с нетерпением.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на парнях, которые вне состава, мы стараемся сейчас сосредоточиться на тех, которые в составе», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Питтсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 25 очков. Команда проиграла четыре последних матча.

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