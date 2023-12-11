Салливан рассказал, как «Питтсбург» будет обходиться без травмированного Брайана Раста

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал, как команда планирует обходиться без одного из своих ключевых нападающих Брайана Раста, получившего травму нижней части тела в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3).

«У нас есть всё необходимое, чтобы выигрывать матчи, и парни получат возможность играть более значимые роли. Они должны максимально воспользоваться этой возможностью. Они должны ждать её с нетерпением.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на парнях, которые вне состава, мы стараемся сейчас сосредоточиться на тех, которые в составе», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Питтсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 25 очков. Команда проиграла четыре последних матча.