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Бывший тренер «Вашингтона» — об Овечкине: иногда удивительно, как быстро ты стареешь

Бывший тренер «Вашингтона» — об Овечкине: иногда удивительно, как быстро ты стареешь
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Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро прокомментировал невыразительную игру российского нападающего Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Я действительно думаю, что это лёгкая паника. Но иногда удивительно, как быстро ты стареешь. Например, у меня был Теэму Селянне в «Анахайме», в первый год, когда я был там, он лидировал в нашей команде по количеству заброшенных шайб. А на второй год внезапно всё пошло прахом. Ему было за 40, но всё же.

Микко Койву провёл отличный год в «Миннесоте», а на следующий год он сбавил обороты до такой степени, что оказался в четвёртом звене. Иногда ты просто стареешь. Но я не думаю, что это происходит с Овечкиным», — приводит слова Будро The Athletic.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ. Россиянин не забивает в 10 матчах кряду.

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