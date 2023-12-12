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Бенн стал третьим игроком в истории франшизы «Далласа» с 500 результативными передачами

Бенн стал третьим игроком в истории франшизы «Далласа» с 500 результативными передачами
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе победителей результативной передачей отметился нападающий Джейми Бенн. Для проводящего всю карьеру в НХЛ в «Старз» канадского форварда она стала 500-й за клуб. 34-летний форвард стал третьим игроком в истории франшизы «Далласа» с 500 результативными передачами.

Клубный рекорд принадлежит Майку Модано (802), на втором месте располагается Нил Бротен (593). Оба хоккеиста успели поиграть за «Старз» ещё в тот момент, когда эта команда базировалась в Миннесоте и выступала в НХЛ под названием «Миннесота Норт Старз». В 1993 году клуб переехал в Даллас.

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