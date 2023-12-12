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«Детройт» получил гол от «Далласа», пропустив за 0,2 секунды до конца первого периода

«Детройт» получил гол от «Далласа», пропустив за 0,2 секунды до конца первого периода
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимает «Детройт Ред Уингз». После двух периодов хозяева впереди — 4:2.

Автором второй шайбы «звёзд» в матче стал финский защитник Эса Линделль, отличившийся в самой концовке первого периода. В момент пересечения шайбой ворот до завершения стартовой трети оставалось всего 0,2 секунды. Канадский голкипер гостей Джеймс Раймер не справился с броском Линделля, благодаря чему «Старз» вырвались вперёд — 2:1.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во втором периоде Линделль также отметился результативной передачей на Джейсона Робертсона. Ещё по голу в составе «Старз» на данный момент забили Миро Хейсканен и Мэтт Дюшейн. За гостей забили Даниэль Спронг и Йонатан Берггрен.

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