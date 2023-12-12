Макар вышел на чистое второе место в истории «Колорадо» по голам среди защитников

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Калгари Флэймз». После двух периодов гости ведут со счётом 5:3.

Автором второй шайбы хозяев в этом матче стал защитник Кейл Макар, для которого забитый гол стал 73-м за карьеру в клубе и лиге. Благодаря этому Макар вышел на чистое второе место в истории «Колорадо» по голам среди защитников, превзойдя результат Сандиса Озолиньша (72). Клубный рекорд по голам среди игроков обороны принадлежит Тайсону Бэрри (75), сейчас выступающему за «Нэшвилл Предаторз».

В нынешнем сезоне 25-летний Макар принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 8 шайб и сделал 27 результативных передач при показателе полезности «+11».