Маккиннон вышел на первое место в сезоне по очкам в домашних матчах, обойдя Макдэвида

Этой ночью в Денвере прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Калгари Флэймз» (6:5).

Звёздный нападающий хозяев Натан Маккиннон отметился в этом матче голом и результативной передачей.

По итогам этой игры у канадца стало 26 набранных очков в домашних матчах, что является лучшим показателем в сезоне среди всех игроков лиги. Маккиннон обошёл капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, у которого на данный момент 24 очка в текущем сезоне в матчах на домашней арене.

Всего в этом регулярном чемпионате на счету 28-летнего Маккиннона 39 (12+27) очков в 28 матчах.

«Колорадо» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.