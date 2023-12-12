Дементьев: никакого саботажа от Овечкина и Кузнецова нет, просто стечение обстоятельств

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал слова главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Спенсера Карбери о том, что российские звёзды клуба Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не могут найти свою игру в одном звене.

«Я не слышал, как именно, в каких словах тренер «Вашингтона» выразил мнение, что не знает, почему игра у Кузнецова и Овечкина не идёт. Со своей стороны могу сказать, что очень надеюсь на то, что тренер ищет пути мотивации своих лидеров к максимально продуктивной игре. Оба игрока — сложившиеся личности и хоккеисты, которые знают свою меру ответственности за результат всей команды. Уверен, что никакого саботажа там нет, а просто нелепое стечение обстоятельств», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.