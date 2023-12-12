Кузнецова всё же обменяют из «Вашингтона»? Уже известен главный претендент

Евгению не могут найти место в столичной команде. Но он перезагрузит карьеру в самом русском клубе НХЛ.

Когда команда неудачно начинает сезон или проваливает часть чемпионата, всегда появляется ряд слухов о возможных обменах или подписаниях. Нередко под горячую руку попадают хоккеисты, на которых рассчитывали и которые должны были тащить, но которые выступили хуже ожидаемого. И это логично — надо же как-то исправлять положение.

Сейчас именно такая ситуация сложилась вокруг Евгения Кузнецова. Новый главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери явно возлагал надежды на россиянина, который долгое время входил в топ-10 нападающих лиги в нынешнем сезоне по количеству времени на льду. Однако в начале декабря терпение наставника-первогодки лопнуло.

Сначала Кузнецов провёл на скамейке всю концовку матча с «Вегасом», когда надо было отыгрываться. Потом Карбери и вовсе не включил Евгения в состав на матч с «Аризоной», обернувшийся кошмаром для «Вашингтона».

Но главная проблема заключалась не в решениях тренера. Они, наоборот, стали лишь реакцией на неудачную игру Кузи на старте сезона. И по зарплате, и по надеждам, которые возлагают на Женю, и по потенциалу нападающий должен тащить команду, вести её за собой. Но у него не выходит. Жалкие 5+6 за 22 матча — это провальный результат. Несмотря на то что Карбери, судя по игровому времени, доверял Кузнецову.

Поэтому логично, что в прессе стали ходить слухи — вновь — о возможном обмене Кузи. И даже стал известен, видимо, главный кандидат.

Куда отправляют Кузнецова?

На днях известнейший инсайдер всея НХЛ Эллиотт Фридман поделился свежей информацией. По его сведениям, «Вегас» и «Вашингтон» общаются с «Коламбусом». В СМИ сразу начали задаваться вопросом: кого из «синих мундиров» хотят забрать? Вероятнее всего, главный интерес — это Патрик Лайне, также проваливающий нынешний сезон. 25-летний финн набрал всего 8 (5+3) очков в 17 матчах, при этом форвард опять заметно недоволен командой и своим положением.

На волне слухов журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер намекнула на возможный обмен между «Коламбусом» и «Вашингтоном». И потенциально в эту сделку могут добавить именно Кузнецова.

Кому выгоден обмен Кузнецова на Лайне?

На самом деле, этот обмен мог бы стать для всех сторон как шикарной сделкой, так и откровенным провалом.

С точки зрения финансов разница небольшая. 31-летний Кузнецов получает $ 7,8 млн в год, а его контакт действует до конца сезона-2024/2025. Кэпхит 25-летнего Лайне составляет $ 8,7 млн. Соглашение молодого финна рассчитано до 2026 года.

«Вашингтон» сможет получить молодую суперзвезду, чья зарплата несильно отличается от того, что получает Кузя — то есть не придётся переплачивать. Тем более после добавления Никласа Бекстрёма в список долгосрочно травмированных у «Кэпиталз» появилось дополнительное пространство под потолком зарплат, и $ 900 тыс. разницы между кэпхитами Евгения и Патрика всё ещё сохранят возможность для интересных сделок.

Евгений Кузнецов Фото: Getty Images

Кроме того, Лайне может добавить свежей крови престарелой команде, которой не хватает скорости и игровой злости. Ему наверняка отдадут роль безоговорочного лидера и звезды. Это должно подкупить нападающего — в «Вашингтоне» финн будет уступать по звёздности только Александру Овечкину, но может выступить более показательно и продуктивно. В таком случае получится утихомирить своенравный характер игрока.

Лайне также умеет не только забивать, но и создавать моменты. Учитывая проблемы с «химией» Кузнецова и Овечкина, именно финн может стать достойным партнёром для 38-летнего россиянина. Не забываем, что капитану «Вашингтона» нужно подносить снаряды — и при этом он сам активно создаёт опасные моменты. Просто партнёры не реализовывают.

«Коламбус», в свою очередь, спихнёт крупный контракт опального и недовольного хоккеиста, который, вероятнее всего, токсичит в раздевалке, нарушает командную атмосферу и ничего не показывает на льду. Взамен «Блю Джекетс» получат игрока, который поможет другим россиянам в составе (не забываем, что «синие мундиры» — один из самых русских клубов в НХЛ), он умеет располагать к себе и разряжать обстановку, шутить и веселиться. Да и платить ему придётся немного меньше. А там, глядишь, и на льду покажет что-то. Кузе давно нужно поменять обстановку, а для клуба классный игрок не будет лишним.

Тем более у Евгения, судя по всему, хорошие отношения с россиянами из «Коламбуса», так что адаптация пройдёт быстро.

Однако есть и проблемы. Например, запрет на обмены в контрактах обоих хоккеистов. Конечно, там не полный запрет — у каждого должен быть список из 10 команд, в которые их нельзя обменивать. И в этом заключается большая проблема, поскольку и нынешний проблемный «Вашингтон» — не самое привлекательное место, и «Коламбус» — явный аутсайдер. Но как минимум с Кузнецовым можно договориться. А вот с Лайне — сложнее.

Условия сделки

В идеале, конечно, здесь должен быть обмен игрока на игрока. Без доплат и удержаний.

Тут, конечно, могут возникнуть вопросики. С одной стороны, некогда лучший бомбардир Кубка Стэнли с харизмой и ловкими руками, мастер вбрасываний; с другой — второй номер драфта и потенциальная суперзвезда.

Евгений Кузнецов Фото: Getty Images

В то же время с одной стороны, регрессирующий, медленный и время от времени токсичный нападающий; с другой — абсолютно токсичная прима, которая далека от лучших результатов.

Иными словами, кажется, что их минусы и плюсы равнозначны. Так что можно ожидать чистого обмена, без доплат.

Другие варианты

Лайне — не единственный кандидат на обмен из «Коламбуса» на Кузнецова. Другие игроки, потенциально способные поучаствовать в сделке, кажутся менее реальными вариантами, но и их нельзя сбрасывать со счетов.

«Коламбус» может отдать за Кузнецова, например, Джонни Годро. Американец набрал лишь 15 (4+11) очков в 30 матчах, что является катастрофически низким результатом для игрока, которого брали на роль лидера, главного хоккеиста команды. Тем более сам Годро может поспособствовать обмену — Вашингтон выглядит более приятным городом, нежели Колумбус. Однако в таком случае «столичным» придётся дополнительно раскошелиться. Отдать кого-то из молодёжи и/или докинуть драфт-пиков.

Со стороны этот вариант кажется в целом реальным.

Другой расклад: «Вашингтон» меняет Кузнецова на Егора Чинахова. Молодой нападающий захандрил и, как отмечали, хотел всё бросить, покинув «Коламбус». А россиянам в «Кэпиталз» всегда рады. Однако в таком случае «Блю Джекетс» придётся серьёзно доплатить. Кажется, что драфт-пик от одного из аутсайдеров станет очень приятным дополнением.

В сделку также могут включить кого-то из пары Кент Джонсон — Джек Рослович. Оба хандрят, играют хуже, чем должны — особенно молодой канадец. Возможно, тогда «Вашингтону» уже свой драфт-пик придётся отдать, но сделка для них определённо станет крайне выгодной.

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По-прежнему непонятно, что ждёт Кузнецова в ближайшем будущем. Если «Вашингтон» ещё хочет получить какую-то компенсацию, лучший вариант — менять россиянина прямо сейчас. Хотя бы просто в текущем сезоне. Только в таком случае у «столичных» получится извлечь максимальную выгоду.

Очевидно, что Евгению не могут найти подобающее применение в команде. Так что и для него вариант с обменом должен быть самым полезным с точки зрения заботы о будущей карьере. «Коламбус», может, не лучший вариант, команда точно не борется даже за плей-офф — и вряд ли будет в ближайшие годы. Однако там у Кузнецова получится вернуть уверенность и перезагрузить карьеру.

Но пока главный вопрос сохраняется: решатся ли по итогу «столичные» на обмен российской звезды?