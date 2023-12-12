Кожевников оценил возможный обмен Евгения Кузнецова из «Вашингтона» в «Коламбус»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слухи о возможном обмене российского нападающего Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Коламбус Блю Джекетс».

«Возможный обмен в «Коламбус»? Это уже дело такое… Что можно сказать об этом? Агент должен согласиться. Хотя там не нужно соглашаться. Всё и так сделают. Это клубные дела. У него же контракт высокий. Здесь проблема будет. Если возьмут, значит, договорятся. Будет перезарядка. Борется «Коламбус» за плей-офф или не борется – сезон можно переждать. А там уже на следующий сезон выдавать или в конце этого новый контракт. Игрок-то высококлассный, всё умеет», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.