Расписание Кубка Первого канала — 2023

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года пройдёт Кубок Первого канала.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований:

14 декабря, четверг

14:00* Беларусь – Казахстан

18:30 «Россия 25» – «Звёзды и ВХЛ»

15 декабря, пятница

«3Х3 Кубок Первого канала»

16 декабря, суббота

11:00 Казахстан – «Звёзды и ВХЛ»

15:00 «Россия 25» – Беларусь

17 декабря, воскресенье

11:00 Беларусь – «Звёзды и ВХЛ»

15:00 «Россия 25» – Казахстан

*Время начала матчей – московское.

Напомним, ранее стало известно, что национальная команда Китая не сможет принять участие в Кубке Первого канала. Вместо неё на турнире выступит команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.