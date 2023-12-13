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Расписание Кубка Первого канала — 2023

Расписание Кубка Первого канала — 2023
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года пройдёт Кубок Первого канала.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований:

14 декабря, четверг
14:00* Беларусь – Казахстан
18:30 «Россия 25» – «Звёзды и ВХЛ»

15 декабря, пятница
«3Х3 Кубок Первого канала»

16 декабря, суббота
11:00 Казахстан – «Звёзды и ВХЛ»
15:00 «Россия 25» – Беларусь

17 декабря, воскресенье
11:00 Беларусь – «Звёзды и ВХЛ»
15:00 «Россия 25» – Казахстан

*Время начала матчей – московское.

Напомним, ранее стало известно, что национальная команда Китая не сможет принять участие в Кубке Первого канала. Вместо неё на турнире выступит команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.

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