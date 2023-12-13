Расписание Кубка Первого канала — 2023

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года пройдёт Кубок Первого канала.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований:
14 декабря, четверг
14:00* Беларусь – Казахстан
18:30 «Россия 25» – «Звёзды и ВХЛ»
15 декабря, пятница
«3Х3 Кубок Первого канала»
16 декабря, суббота
11:00 Казахстан – «Звёзды и ВХЛ»
15:00 «Россия 25» – Беларусь
17 декабря, воскресенье
11:00 Беларусь – «Звёзды и ВХЛ»
15:00 «Россия 25» – Казахстан
*Время начала матчей – московское.
Напомним, ранее стало известно, что национальная команда Китая не сможет принять участие в Кубке Первого канала. Вместо неё на турнире выступит команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.