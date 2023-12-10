ФХР сообщила о заменах в командах «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ» на Кубок Первого канала

Федерация хоккея России сообщила о заменах в командах «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ» на Кубок Первого канала.

В сборной «Россия 25» вратарь Даниил Исаев, защитники Сергей Телегин и Никита Евсеев, а также нападающие Николай Коваленко, Павел Порядин и Николай Голдобин не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин.

К команде «Звёзды и ВХЛ» присоединится форвард Арсений Грицюк, ранее вызванный в «Россию 25». Кроме того, не смогут сыграть защитники Михаил Гуляев, Данил Мокрушев, нападающие Матвей Мичков, Михаил Ильин, Даниил Аймурзин, Михаил Кабат и Максим Кровяков. Вместо них в команду вызваны защитник Рауль Акмальдинов («Молот»), нападающие Дмитрий Бучельников («Адмирал»), Егор Соколов («Северсталь»), Кирилл Танков («СКА-Нева») и Игорь Швырев («Югра»).

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года.