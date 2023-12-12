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Гендиректор ФХР: создать лигу, которая будет как самодостаточный продукт, невозможно

Гендиректор ФХР: создать лигу, которая будет как самодостаточный продукт, невозможно
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Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов оценил идею создания независимой хоккейной лиги в России и рассказал о том, как данные механизмы реализованы в Северной Америке и странах Европы.

«Создать лигу, которая будет существовать как самодостаточный бизнес-продукт, невозможно, поэтому мы обречены на сотрудничество. Важно понимать о тех противоречиях — интересы лиги и федерации не сходятся, но умные люди должны иметь компромисс. Противоречия в целях и задачах существуют объективно, от них никуда не денешься. Такая же ситуация в Германии, Финляндии, Швеции. Отдельно стоит Северная Америка, так как там есть лига как мощный бизнес-проект. Клубы там занимаются популяризацией хоккея в самом регионе, но это отдельный продукт», — цитирует Курбатова ТАСС.

Напомним, Континентальная хоккейная лига была образована в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед тем, как стал главой организации.

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