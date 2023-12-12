«Я выучил нюансы казахстанского хоккея». Скудра высказался о готовности возглавить «Барыс»

Латвийский специалист Петерис Скудра выразил готовность стать главным тренером астанинского «Барыса». Напомним, сейчас клуб возглавляет Галым Мамбеталиев в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

«Это интересный вариант и проект. Для многих тренеров работа в «Барысе» была бы очень привлекательна, в том числе и для меня. Тем более за полтора года я выучил некоторые нюансы казахстанского хоккея, знаю ребят, их направленность, есть понимание их профессионализма и видение работы с ними», — сказал Скудра в интервью Шайба.kz.

Последним местом работы 50-летнего специалиста была карагандинская «Сарыарка» в сезоне-2022/2023. Астанинский «Барыс» в текущем сезоне провёл 40 матчей. С 31 результативным баллом в активе «Барыс» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.