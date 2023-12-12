Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я выучил нюансы казахстанского хоккея». Скудра высказался о готовности возглавить «Барыс»

«Я выучил нюансы казахстанского хоккея». Скудра высказался о готовности возглавить «Барыс»
Аудио-версия:
Комментарии

Латвийский специалист Петерис Скудра выразил готовность стать главным тренером астанинского «Барыса». Напомним, сейчас клуб возглавляет Галым Мамбеталиев в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

«Это интересный вариант и проект. Для многих тренеров работа в «Барысе» была бы очень привлекательна, в том числе и для меня. Тем более за полтора года я выучил некоторые нюансы казахстанского хоккея, знаю ребят, их направленность, есть понимание их профессионализма и видение работы с ними», — сказал Скудра в интервью Шайба.kz.

Последним местом работы 50-летнего специалиста была карагандинская «Сарыарка» в сезоне-2022/2023. Астанинский «Барыс» в текущем сезоне провёл 40 матчей. С 31 результативным баллом в активе «Барыс» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

Материалы по теме
Юрий Петухов: после назначения Мамбеталиева в «Барысе» тренерской работы просто нет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android