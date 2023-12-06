Юрий Петухов: после назначения Мамбеталиева в «Барысе» тренерской работы просто нет

Бывший вице-президент усть-каменогорского «Торпедо» Юрий Петухов прокомментировал работу исполняющего обязанности главного тренера «Барыса» Галыма Мамбеталиева.

«Оставить Андрея Скабелку было ошибкой? Безусловно, оставлять Скабелку после прошлого сезона было ошибкой. Он уже в прошлом году показал, что не справляется с командой. А в нынешнем сезоне было просто продолжение. Убирать его с поста главного тренера нужно было в межсезонье.

Галым Мамбеталиев был самым верным вариантом? Я с большим уважением отношусь ко всем казахстанским тренерам, функционерам, с большинством из них близко знаком. Но считаю, что можно было не назначать Галыма Мамбеталиева. После его назначения я вижу, что в команде тренерской работы просто нет. Я не вижу, как строится игра. Игроки занимают какие-то свои позиции по точкам, что было налажено ещё Скабелкой, и ничего не изменилось.

Кто из тренеров мог бы сейчас успешно прийти на замену Мамбеталиеву? Я бы рассматривал Ерлана Сагымбаева или того же Олега Болякина. Нужен тренер с собственным видением игры, системы. Мамбеталиев — хороший тренер по спортивной, физической подготовке. Он очень хорошо готовит команды к сезону. Но что касается построения игры, каких-то нюансов, я от него не вижу», — сказал Петухов в интервью Sports.kz.