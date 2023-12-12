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18-летний нападающий «Динамо» Санкт-Петербург интересен двум клубам КХЛ

18-летний нападающий «Динамо» Санкт-Петербург интересен двум клубам КХЛ
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18-летний нападающий «Динамо» Санкт-Петербург Макар Ханин в качестве игрока основного состава интересен двум клубам Континентальной хоккейной лиги: «Трактору» и «Автомобилисту». Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

В нынешнем сезоне Всероссийской хоккейной лиги Ханин сыграл 24 встречи, в которых забросил семь шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 16 очков. Среди игроков 2005 года рождения Макар идёт на втором месте по результативности в ВХЛ.

Бело-голубые в текущем сезоне ВХЛ сыграли 36 матчей, в которых одержали 19 побед. С 43 результативными баллами в активе «Динамо» находится на 12-м месте в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги.

Ханин является воспитанником хоккейного клуба «Юрматы» из города Салават.

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