18-летний нападающий «Динамо» Санкт-Петербург интересен двум клубам КХЛ

18-летний нападающий «Динамо» Санкт-Петербург Макар Ханин в качестве игрока основного состава интересен двум клубам Континентальной хоккейной лиги: «Трактору» и «Автомобилисту». Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

В нынешнем сезоне Всероссийской хоккейной лиги Ханин сыграл 24 встречи, в которых забросил семь шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 16 очков. Среди игроков 2005 года рождения Макар идёт на втором месте по результативности в ВХЛ.

Бело-голубые в текущем сезоне ВХЛ сыграли 36 матчей, в которых одержали 19 побед. С 43 результативными баллами в активе «Динамо» находится на 12-м месте в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги.

Ханин является воспитанником хоккейного клуба «Юрматы» из города Салават.