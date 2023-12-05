Владимир Крикунов рассказал о своём назначении главным тренером в «Динамо» Санкт-Петербург

Известный специалист Владимир Крикунов прокомментировал своё назначение на пост главного тренера клуба ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург.

«Остаюсь ли советником в московском «Динамо»? Да, остаюсь.

Не мешает ли совмещение двух должностей? Ничего не мешает. Наше руководство попросило меня помочь этому клубу поправить положение. Мы занимали где-то 24-е место? Сегодня 14-е, по-моему. Поднялись немножко. В принципе, я уже как бы и наработался, так скажем, за свою жизнь. Меня попросили, я не мог отказать», — приводит слова Крикунова «Спорт день за днём».

Напомним, 73-летний специалист был назначен на этот пост 23 ноября. Свою высшую клубную награду – звание чемпиона России – Владимир Крикунов завоевал в качестве главного тренера московского «Динамо» в сезоне-2004/2005.