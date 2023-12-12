Брент Бёрнс: моему сыну 12 лет, и он пытается играть как Свечников

Защитник «Каролины Харрикейнз» Брент Бёрнс высказался о своём одноклубнике — российском нападающем Андрее Свечникове.

«Он замечательный, классный. Моему сыну 12 лет, и он пытается играть как Свеч. И Свеч был очень добр к нему. Он общался с ним после игр, и был рядом. Он особенный. Я думаю, это видно по тому, как он следит за собой вне льда. Что, несомненно, очень помогает ему, когда он на льду. А также у него очень хорошее чувство юмора, невероятная трудовая этика, и, конечно же, мастерство. Он особенный игрок», — сказал Бёрнс в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги у Свечникова 11 (1+10) очков в 16 играх при нейтральной полезности и 20 минутах штрафа.