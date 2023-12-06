«Знаю, как я могу играть». Свечников оценил свою форму после долгосрочной травмы

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оценил свою форму после долгосрочной травмы. 16 марта россиянину сделали операцию по восстановлению разрыва передней крестообразной связки правого колена.

«Я знаю, как я могу играть, но я ещё не набрал подходящую форму, и я это знаю. Но со временем ситуация будет только улучшаться. Я пропустил восемь месяцев, и это сложно не заметить, но я должен забыть об этом и обязательно начать пробовать играть в мою игру.

Любая травма – это тяжёлая ситуация, особенно если это крестообразная связка. В то время мне пришло в голову, что я не могу это контролировать, и мне просто нужно беспокоиться о том, что в моих силах, просто сделать операцию и реабилитироваться как можно лучше. Это тяжело, и трудно пропустить плей-офф, когда у тебя есть шанс выиграть Кубок Стэнли, но мы надеемся, что этот год снова будет успешным.

Когда это произошло, врач сказал, что потребуется от шести месяцев до года, чтобы вернуться к нормальной жизни, и мне всё еще нужны эти несколько месяцев, но я думаю, что после этого всё будет хорошо», — цитирует Свечникова пресс-служба НХЛ.