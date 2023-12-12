В минспорта Смоленской области оценили вероятность выступления «Славутича» в Беларуси

Министерство спорта Смоленской области прокомментировало вероятность участия местного хоккейного клуба «Славутич» в чемпионате Беларуси. Ранее об этом клубе сообщал «Чемпионат».

«Этот вопрос прорабатывается. Да, Богданович (председатель Федерации хоккея Беларуси. — Прим. «Чемпионата») приезжал, осматривал наши, так сказать, мощности. Но всё в стадии обсуждения, никаких нормативных актов. Готовим пул для губернатора, чтобы он ознакомился с этим. Всё будет понятно в начале года», — рассказали в минспорте ТАСС.

«Славутич» был основан в 2010 году. В 2014 году у клуба уже имелись намерения заявиться в белорусскую экстралигу, однако тогда этого не случилось.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Федерации хоккея Беларуси заявили, что один из российских клубов подал заявку на участие в национальном чемпионате этой страны, а также о планах увеличить число участников первенства до 14 команд.