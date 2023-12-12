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Ветеран «Каролины»: не хочу, чтобы Свечников ходил со своими кубиками пресса на моём ранчо

Ветеран «Каролины»: не хочу, чтобы Свечников ходил со своими кубиками пресса на моём ранчо
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38-летний защитник «Каролины Харрикейнз» Брент Бёрнс ответил на вопрос, считает ли он российского форварда команды 23-летнего Андрея Свечникова — хорошим другом.

«Позову ли я его с собой, если захочу хорошо провести время? Я бы хотел пойти со Свечем на ранчо. Но я буду следить за тем, чтобы он не снимал футболку. Мне не нужно, чтобы он ходил там со своими кубиками пресса напоказ (улыбается). Но да, с ним очень весело проводить время. И, конечно, мне есть чему у него поучиться, хоть я и старше. Я чувствую от него сильную энергетику. Мне действительно нравится проводить время с молодыми парнями. Энергетика у них просто отличная. А уровень мастерства у этих ребят — это что-то действительно особенное. За ними нужно наблюдать и учиться у них», — сказал Бёрнс в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

В сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги у Свечникова 11 (1+10) очков в 16 играх при нейтральной полезности и 20 минутах штрафа.

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