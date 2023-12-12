Защитник «Питтсбурга» Саморуков прошёл процедуру драфта отказов и отправится в АХЛ

Российский защитник Дмитрий Саморуков прошёл процедуру драфта отказов, куда его поместил «Питтсбург Пингвинз» накануне, и отправится в АХЛ.

«Пингвины» подписали двусторонний контракт с 24-летним игроком обороны до конца нынешнего сезона 22 ноября 2023 года. С того момента россиянин не провёл за «Пингвинз» ни одного матча.

Нынешний сезон Саморуков начал в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «пингвинов», «Уилкс-Бэрри». В 15 матчах российский защитник забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи, набрав в общей сложности пять очков. Всего на счету Саморукова три сыгранных матча в НХЛ — два за «Сент-Луис» и один за «Эдмонтон». В них он не отметился результативными действиями.