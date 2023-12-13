Никита Зайцев забил гол в свои ворота после прострела Драйзайтля

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Идёт третий период — счёт 4:1 в пользу хозяев.

В середине второго периода курьёзный эпизод произошёл с защитником «Чикаго» Никитой Зайцевым. Нападющий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сильно простреливал вдоль ворот «Блэкхоукс», и российский игрок обороны попытался перехватить шайбу, но лишь переправил её в собственные ворота. Гол был записан на немецкого форварда «Ойлерз».

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