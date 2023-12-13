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Никита Зайцев забил гол в свои ворота после прострела Драйзайтля

Никита Зайцев забил гол в свои ворота после прострела Драйзайтля
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Идёт третий период — счёт 4:1 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Власик, Кревьер) – 03:21     1:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 09:58     2:1 Ганье (Райан) – 18:19     3:1 Драйзайтль (Сеси, Ганье) – 33:22     4:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 40:43 (pp)    

В середине второго периода курьёзный эпизод произошёл с защитником «Чикаго» Никитой Зайцевым. Нападющий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сильно простреливал вдоль ворот «Блэкхоукс», и российский игрок обороны попытался перехватить шайбу, но лишь переправил её в собственные ворота. Гол был записан на немецкого форварда «Ойлерз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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