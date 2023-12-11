Капитан «Вашингтона» не забивает уже 10 матчей подряд, но его команда всё равно обыграла «Чикаго» и вернулась в зону плей-офф.

Овечкина настиг худший отрезок в НХЛ! Такое случалось с ним всего раз в карьере

«Вашингтон» после яркой победы над «Рейнджерс» отправился на выезд, который начался матчем с «Чикаго». В прошлом году, когда «столичные» играли в «Юнайтед-центре», Александр Овечкин забивал напропалую – оформил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ, и ударными темпами мчался за рекордом Уэйна Гретцки, имея в активе 20 заброшенных шайб в 31 матче.

В этом сезоне всё уже не так радужно. Ови, девятикратного обладателя «Морис Ришар Трофи», настиг худший отрезок в карьере НХЛ – он не смог забить в 10-м матче подряд. До сегодняшнего дня такое случалось с ним всего раз в карьере, в сезоне-2016/2017.

Тем не менее «столичные» справились с «ястребами» и без голов Овечкина – но с его передачей. «Чикаго» открыл счёт во втором периоде, заперев уставшее первое звено в своей зоне, и Сет Джонс нашёл Филиппа Курашёва на пятачке, послав передачу мимо Овечкина и ван Римсдайка. Швейцарцу осталось только подправить шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон», однако, быстро выровнял положение усилиями второго звена – Энтони Манта вырвался из тисков двух соперников, получил передачу на ход и с неудобной переиграл Арвида Сёдерблома.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре после этого Ти Джей Оши мощным хитом за чужими воротами отобрал шайбу у Алекса Власика и «Вашингтон» провёл быстрый розыгрыш, который завершил Дилан Строум. Канадец, который сейчас центрит первое звено, является лучшим снайпером команды с 11 голами. Овечкин же записал на свой счёт 11-ю передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дальше неожиданным героем для «Вашингтона» выступил нападающий четвёртого звена Ник Дауд. Он оформил дубль, забив в концовке второго периода, а затем в концовке третьего, одним махом удвоив количество своих голов в этом сезоне (и в итоге был признан первой звездой встречи).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Окончательный счёт установил Коннор Мёрфи, «Вашингтон» выиграл со счётом 4:2 и вернулся в зону плей-офф. Удивительно, но при очевидных проблемах в игре Овечкина «столичные» выигрывают достаточно хорошо, чтобы оставаться конкурентоспособными, в то время как все уже готовы списать их со счетов. В последних трёх матчах они неизменно забивали по четыре гола: «Мы набираем уверенность в плане атаки, забивают разные ребята, разные звенья. Появляется «химия». На старте матча мы выглядели не очень хорошо – нормально, но чувствовалось, что нам непросто. Но затем стала проявляться наша стойкость духа», – заявил после матча Спенсер Карбери.

Любопытно также, что в этом сезоне «кэпс» лидируют по победам в матчах, где они уступали в счёте (девять игр), а также в матчах, когда соперник их перебрасывал (10 игр, «Чикаго» перебросал «Вашингтон» 34-27).