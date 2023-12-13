«Может, он помогает по-другому». Сушинский предположил, почему Овечкин перестал забивать

Чемпион мира, известный экс-нападающий Максим Сушинский оценил безголевую серию капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который не может забросить шайбу уже 10 матчей подряд.

«Почему Овечкин не забивает, не набирает очки? Чтобы ответить на это, нужно посмотреть матч, а не просто сказать: «О, блин, точно». Может быть, он не успевает уже, скорости не хватает, возраст. Может, партнёры не отдают пас. Может быть, клюшки не те пришли. Хрен его знает! Столько вариантов – можно перечислять их целый день.

Овечкин — лучший в «Вашингтоне» по количеству бросков и четвёртый по опасным моментам? Сейчас один показатель упал. Значит, здесь надо показатель улучшить — и всё будет на месте. Просто это вы статистики, а мы статистикой не занимаемся. Мы смотрим фактическую игру — как человек проводит матчи, помогает [или] не помогает команде. Может быть, «Вашингтон» выигрывает и без него, а он помогает по-другому. На дальней стоит, все четверо его держат – а другие забивают. Тоже ведь работа! Стягивать на себя. Ещё весь сезон впереди, ещё 50 матчей», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.