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Ротенберг — о сборной России: мы не сборная Финляндии, у нас есть своя культура и традиции

Ротенберг — о сборной России: мы не сборная Финляндии, у нас есть своя культура и традиции
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что игра национальной сборной должна соответствовать традициям, и вспомнил победы советской сборной на турнире «Приз Известий», который сейчас называется Кубком Первого канала.

«Этот турнир назывался по-разному. Сейчас это Кубок Первого канала, ранее был «Приз Известий». В Советском Союзе накануне Нового года мы всегда смотрели этот турнир. Там играли наши самые великие хоккеисты: Павел Буре, Александр Могильный, Сергей Фёдоров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Владислав Третьяк.

У нас задача только одна — показать на турнире лучший хоккей. Мы должны соответствовать победным традициям, добиваться результата. Мы сборная России, а не сборная Норвегии или Финляндии. Мы должны это помнить. У нас есть своя культура и традиции, будем стараться это показывать. Соперники сильные, тут играют лидеры клубов КХЛ», — цитирует Ротенберга «РИА Новости».

Кубок Первого канала пройдёт с 14 по 17 декабря и впервые будет проведён в Санкт-Петербурге. В этом году за трофей поспорят сборная «Россия 25», команда «Звёзды и ВХЛ», а также сборные Беларуси и Казахстана. Ранее стали известны сочетания национальной сборной на тренировке.

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