«Спартак» продлил контракт с нападающим Шейном Принсом

«Спартак» подписал новый контракт на один год с нападающим Шейном Принсом, сообщает пресс-служба красно-белых. Напомним, текущее соглашение рассчитано до 30 апреля 2024 года.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Принса 10 заброшенных шайб и восемь результативных передач в 36 матчах.

В прошлом сезоне 31-летний форвард стал вторым бомбардиром «Спартака», набрав 35 (17+18) результативных баллов в 55 играх, а также стал победителем Кубка Первого канала в составе сборной Беларуси. Всего на счету нападающего 173 (78+95) очка за 261 игру в КХЛ.

«Спартак», который набрал 56 очков после 41 сыгранной встречи, возглавляет общую турнирную таблицу Континентальной хоккейной лиги.