В Матче звёзд НХЛ среди 12 игроков в конкурсах разыграют $ 1 млн

Национальная хоккейная лига изменила формат проведения Матча звёзд, который состоится 3 февраля 2024 года в Торонто.

Вместо того чтобы распределять 44 участника Матча звёзд по конкурсам, чтобы гарантировать, что каждая команда НХЛ будет представлена, как это было раньше, лига выберет восемь игроков из числа 44 участников Матча звёзд при участии Ассоциации игроков НХЛ и с одобрения «Торонто Мэйпл Лифс». Ещё четыре хоккеиста будут выбраны голосованием болельщиков.

Каждый из них примет участие в четырёх из шести конкурсов. Они будут соревноваться в скорости, силе броска, точности пасов и бросков. Первое место получит пять очков, второе – четыре очка и так далее.

Восемь лучших пройдут в седьмой конкурс — буллитов, где игроки смогут сами выбрать вратарей, которым они будут противостоять.

Шесть лучших пройдут на финальное мероприятие: полосу препятствий, которая принесёт двойное количество очков (10, 8 и т.д.). Победитель, набравший наибольшее количество очков, получит $ 1 млн.

«Мы хотели сделать что-то, что принесло бы игрокам удовольствие и в чём бы они захотели участвовать. Мы увенчаем Матч звёзд чемпионом по навыкам, и это должно быть очень весело», — заявил комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн в интервью ESPN.