Капризов рассказал, кто предложил ему спародировать Овечкина на Матче звёзд НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, кто предложил ему спародировать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Матче звёзд НХЛ — 2022.

«Чья была идея спародировать Овечкина? Я приехал, мне сказали бить буллит. Там у ребят техника, они умеют шайбу крутить-вертеть, а я этого делать не умею. Говорю: «Что я должен сделать? Выйти с неудобной бросить?» А они там готовятся, финтят. Я такое не особо практикую. И они такие: «О, у нас идея. Саня не приехал, давай мы тебя под него сделаем». Ну и вышел, вроде прикольно. Кузя мне подсказал, наверное. Позвонили Сане, спросили не против ли он. Он сказал: «Да, конечно». Он был не против», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».