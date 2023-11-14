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Капризов рассказал, кто предложил ему спародировать Овечкина на Матче звёзд НХЛ

Капризов рассказал, кто предложил ему спародировать Овечкина на Матче звёзд НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, кто предложил ему спародировать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Матче звёзд НХЛ — 2022.

«Чья была идея спародировать Овечкина? Я приехал, мне сказали бить буллит. Там у ребят техника, они умеют шайбу крутить-вертеть, а я этого делать не умею. Говорю: «Что я должен сделать? Выйти с неудобной бросить?» А они там готовятся, финтят. Я такое не особо практикую. И они такие: «О, у нас идея. Саня не приехал, давай мы тебя под него сделаем». Ну и вышел, вроде прикольно. Кузя мне подсказал, наверное. Позвонили Сане, спросили не против ли он. Он сказал: «Да, конечно». Он был не против», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».

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