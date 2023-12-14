20 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ

На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Анахайм Дакс» (4:3).