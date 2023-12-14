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20 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ

20 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ
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На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Анахайм Дакс» (4:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Палмьери (Нельсон, Фэшинг) – 20:40     2:0 Сизикас (Клаттербак, Добсон) – 26:32     2:1 Терри (Минтюков, Карлссон) – 27:47 (pp)     2:2 Хенрик (Вааканайнен, Лисон) – 33:29     2:3 Кэррик – 45:07     3:3 Барзал (Хорват, Добсон) – 47:46 (pp)     4:3 Хольмстрём (Пажо) – 58:27 (sh)    
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