Ничушкин забросил 11-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Баффало»

В эти минуты в Денвере проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Баффало Сэйбрз».

На данный момент позади первый период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Вторую шайбу «Колорадо» в матче забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него эта шайба стала уже 11-й в нынешнем сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола российского форварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После этой шайбы на счету Ничушкина стало 24 (11+13) очка в 26 играх текущего регулярного чемпионата.

Это второй матч между «Колорадо» и «Баффало» в нынешнем сезоне. В первом из них «Сэйбрз» не оставили шансов своим соперникам, уверенно победив 4:0.