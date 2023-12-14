Ничушкин забросил 11-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Баффало»
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В эти минуты в Денвере проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Баффало Сэйбрз».
На данный момент позади первый период, счёт 3:1 в пользу хозяев.
Вторую шайбу «Колорадо» в матче забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него эта шайба стала уже 11-й в нынешнем сезоне.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола российского форварда:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
После этой шайбы на счету Ничушкина стало 24 (11+13) очка в 26 играх текущего регулярного чемпионата.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2-й период
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 05:25 2:0 Ничушкин (Олофссон, Рантанен) – 10:28 3:0 Вуд (Малински) – 11:55 3:1 Бенсон (Далин, Петерка) – 18:38
Это второй матч между «Колорадо» и «Баффало» в нынешнем сезоне. В первом из них «Сэйбрз» не оставили шансов своим соперникам, уверенно победив 4:0.
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