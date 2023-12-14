Валерий Ничушкин забросил 100-ю шайбу в НХЛ

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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился дублем в победном матче с «Баффало» (5:1). Россиянин увеличил количество своих голов в НХЛ до 100.

Примечательно, что ассистентами в 100-й шайбе Ничушкина выступили Натан Маккиннон и Микко Рантанен, для которых эти очки стали 800-м и 550-м соответственно. Таким образом на счету Ничушкина в НХЛ стало 100 голов и 146 результативных передач в 485 матчах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету россиянина в 27 матчах 25 набранных очков — забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач.

Помимо «Колорадо» Ничушкин выступал за «Даллас», где начинал свою заокеанскую карьеру и провёл четыре сезона. В сезоне-2021/2022 Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Эвеланш».