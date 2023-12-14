«Он мог забить четыре гола». Беднар — о дубле Ничушкина в матче с «Баффало»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил игру нападающего Валерия Ничушкина в матче с «Баффало» (5:1). Россиянин оформил дубль и добрался до отметки в 100 забитых голов в НХЛ.

«Начало игры для Вэла было безумным. Я имею в виду, что он дважды практически вышел с вратарём один на один, прорываясь через середину зоны соперника. Вероятно, он мог забить четыре гола за первые восемь минут игры, и в конце концов он получил награду за свою работу», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Ничушкин стал 46-м россиянином в общей сложности и всего 12-м среди действующих, добравшимся до отметки в 100 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах североамериканской лиги. Для достижения этого рубежа Валерию потребовалось отыграть в НХЛ девять сезонов и провести 485 матчей в регулярках.