«Для меня это было неожиданностью». Мамбеталиев – об уходе из «Барыса»

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев после поражения от национальной команды Беларуси (2:6) на Кубке Первого канала высказался о своём уходе из астанинского «Барыса».

«Смена тренера в „Барысе“? Для меня это было неожиданностью. Да, знали, что мы временно там работаем, я был исполняющим обязанности. Пришло время – поменяли, ничего тут такого нет», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Астанинский «Барыс» в текущем сезоне провёл 40 матчей. С 31 результативным баллом в активе казахстанский клуб замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. В следующей игре «Барыс» сыграет в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым».

Отметим, что исполняющим обязанности главного тренера астанинского «Барыса» назначен Олег Болякин.