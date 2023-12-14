Тренер Казахстана: игроков готовить нужно. Как они будут готовы, такая и сборная будет

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев высказался о поражении от национальной команды Беларуси (2:6) на Кубке Первого канала.

«Не вошли в игру, в первом периоде пропустили ненужные голы. Пришлось поменять вратаря. Во втором периоде выровняли игру, а в третьем опять пропустили. Есть ошибки, будем их исправлять. Движение было неплохим, не хватило именно реализации. Очень много моментов создали, но не забили. Хотя бы три-четыре гола из этих моментов должны были забивать

Проще ли теперь будет сосредоточиться на сборной после ухода из «Барыса»? Практически все игроки же в «Барысе» играют и «Номаде». Их готовить нужно, как они будут готовы, такая сборная и будет.

Цель на турнире – обкатать тех, кто раньше не играл в сборной, таких сейчас много. Надо посмотреть их на будущее. У нас много ветеранов, должна быть смена поколений. Решили оставить лидеров в Астане, чтобы посмотреть молодых ребят, которые играют в фарм-клубе. Они неплохо себя проявили», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.