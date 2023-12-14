Скудра: работаю, чтобы быть полностью готовым, если появится шанс вернуться в КХЛ

Латвийский специалист Петерис Скудра рассказал, чем занят без тренерской работы и заявил о готовности вернуться в КХЛ.

«Я никуда далеко из хоккея не уходил. Смотрю его много. Есть проекты, в которых знакомые просят помочь. В то же время, как уже говорил, работаю, чтобы быть полностью готовым, если появится шанс поработать в КХЛ, оправдать те надежды, которые будут на меня возлагаться», — приводит слова Скудры Шайба.kz.

Последним местом работы 50-летнего специалиста была карагандинская «Сарыарка» в сезоне-2022/2023. Ранее Скудра заявлял о желании возглавить астанинский «Барыс», который в текущем сезоне провёл 40 матчей и с 31 результативным баллом в активе замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.