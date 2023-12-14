Шайба попала в голову мальчика на игре ВХЛ «Буран» — «Динамо» СПб

В матче регулярного сезона Всероссийской хоккейной лиги между командами «Буран» и «Динамо» Санкт-Петербург (2:7), который завершился накануне, 13 декабря, в одном из эпизодов шайба попала в голову юному болельщику, стоящему на трибуне. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Представители воронежского клуба после случившегося ищет родителей болельщика, чтобы принести извинения и компенсировать ущерб.

В нынешнем сезоне Всероссийской хоккейной лиги «Буран» провёл 35 матчей, в которых одержал 19 побед. С 43 результативными баллами в активе воронежский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице ВХЛ. «Динамо» из Санкт-Петербурга провело 37 встреч, в которых набрало 45 очков и располагается на 10-й строчке в таблице.