Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная «Россия 25» стартовала на Кубке Первого канала с победы, обыграв «Звёзд и ВХЛ»

Сборная «Россия 25» стартовала на Кубке Первого канала с победы, обыграв «Звёзд и ВХЛ»
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге закончился матч в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная «Россия 25» оказалась сильнее команды «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2.

В первой 20-минутке команды голов не забили.

На седьмой минуте второго периода Глеб Петров с передач Матвея Кабуша и Всеволода Альметкина открыл счёт в игре, выведя «Звёзд и ВХЛ» вперёд. На 12-й минуте периода Василий Глотов с передач Прохора Полтапова и Артёма Сергеева восстановил равенство в счёте.

На 22-й секунде третьего периода Михаил Воробьёв с передач Сергея Толчинского и Никиты Гребёнкина вывел сборную «Россия 25» вперёд. Через минуту Максим Соркин с передач Ильи Сафонова и Валентина Зыкова сделал счёт 3:1. На третьей минуте периода Марат Хайруллин с передач Никиты Коростелёва и Никиты Лямкина забросил четвёртую шайбу в ворота номинальных гостей. В середине периода Матвей Заседа с передач Егора Степанова и Арсения Грицюка сократил отставание команды «Звёзды и ВХЛ» до двух шайб. В конце игры Марат Хайруллин установил окончательный счёт в матче.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2023, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Звёзды и ВХЛ
0:1 Петров (Кабуш, Альметкин) – 26:14 (5x5)     1:1 Глотов (Полтапов, Сергеев) – 31:34 (5x5)     2:1 Воробьёв (Толчинский, Гребёнкин) – 40:22 (5x5)     3:1 Соркин (Сафонов, Зыков) – 41:34 (5x5)     4:1 Хайруллин (Коростелёв, Лямкин) – 42:52 (5x4)     4:2 Заседа (Степанов, Грицюк) – 48:10 (5x4)     5:2 Хайруллин (Глотов, Земчёнок) – 59:07 (en)    
Материалы по теме
Про 28-летнего героя ВХЛ напрочь забыли в КХЛ. А он заставил понервничать «Россию 25»!
Про 28-летнего героя ВХЛ напрочь забыли в КХЛ. А он заставил понервничать «Россию 25»!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android