Сборная «Россия 25» стартовала на Кубке Первого канала с победы, обыграв «Звёзд и ВХЛ»

В Санкт-Петербурге закончился матч в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная «Россия 25» оказалась сильнее команды «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2.

В первой 20-минутке команды голов не забили.

На седьмой минуте второго периода Глеб Петров с передач Матвея Кабуша и Всеволода Альметкина открыл счёт в игре, выведя «Звёзд и ВХЛ» вперёд. На 12-й минуте периода Василий Глотов с передач Прохора Полтапова и Артёма Сергеева восстановил равенство в счёте.

На 22-й секунде третьего периода Михаил Воробьёв с передач Сергея Толчинского и Никиты Гребёнкина вывел сборную «Россия 25» вперёд. Через минуту Максим Соркин с передач Ильи Сафонова и Валентина Зыкова сделал счёт 3:1. На третьей минуте периода Марат Хайруллин с передач Никиты Коростелёва и Никиты Лямкина забросил четвёртую шайбу в ворота номинальных гостей. В середине периода Матвей Заседа с передач Егора Степанова и Арсения Грицюка сократил отставание команды «Звёзды и ВХЛ» до двух шайб. В конце игры Марат Хайруллин установил окончательный счёт в матче.