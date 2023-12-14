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Серебряков совершил шикарный сейв после броска одноклубника из СКА Грицюка в матче КПК

Серебряков совершил шикарный сейв после броска одноклубника из СКА Грицюка в матче КПК
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В Санкт-Петербурге закончился матч в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная «Россия 25» оказалась сильнее команды «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2.

В одном из эпизодов матча вратарь сборной «Россия 25» Никита Серебряков совершил фантастический сейв ловушкой после броска от своего одноклубника из СКА Арсения Грицюка.

Права на видео принадлежат ОAO «Первый канал».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Грицюк провёл 21 игру, в которых забросил восемь шайб и отдал четыре результативные передачи, набрав в общей сложности 12 очков.

В следующем матче сборная «Россия 25» сыграет с национальной командой Беларуси. «Звёзды и ВХЛ» встретятся со сборной Казахстана. Обе игры пройдут 16 декабря.

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