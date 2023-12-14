Р. Ротенберг: думаете, у Беларуси не будет мотивации? Там она на уровне президента

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над командой «Звёзды и ВХЛ» (5:2) рассказал о мотивации команд на Кубке Первого канала.

«У нас уровень не хуже, чем у финнов, шведов, чехов. Это показала сегодняшняя игра. Каждый хочет себя проявить, как здорово сегодня сыграл Назаров! Феноменально, в одиночку тащил команду два периода. И другие игроки, которые получили шанс сыграть на этом уровне, играли ничуть не хуже, чем сборная любой страны. Нужно всё честно оценивать, по хоккею. А следующие игры дальше покажут. Это международный уровень. Одно дело играть в клубе, а другое – за страну. А думаете, у Беларуси не будет мотивации в следующей игре? Там на уровне президента страны будет мотивация. Это хорошо, это правильно, потому что это сборная. Совершенно другой уровень. Спросите игроков, они подтвердят», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.