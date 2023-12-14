Р. Ротенберг: думаю, вся сборная Беларуси у телевизора слушает нашу пресс-конференцию

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над командой «Звёзды и ВХЛ» (5:2) рассказал о заинтересованности в Кубке Первого канала в Беаруси.

«Если помните, в прошлом сезоне не так всё просто было и на турнире «три на три», и на Кубке Первого канала. Ещё не обсуждали, кто сыграет на турнире, ещё будем обсуждать. Не было времени, мы же не можем параллельно управлять командой и думать о составе «три на три»? Это неправильно. Нашей задачей было выиграть игру, а сейчас идём дальше.

Молодые игроки? Сильны ребята, технически оснащённые, каждый играет на своих сильных сторонах. В конце турнира уже обсудим, кто на меня производит впечатление, кто нет. На меня производит впечатление победа команды, а по деталям поговорим после турнира. Не будем раскрывать все карты, думаю, вся сборная Беларуси у телевизора слушает нашу пресс-конференцию.

Беларусь серьёзно относится к развитию хоккею, у них единое направление, все работают в унисон, там очень много сильных игроков. Все белорусы в КХЛ – лидеры команд. Даже в Минске лидеры команды – белорусы, они выиграли конкуренцию у канадцев, американцев, финнов, шведов, чехов. Значит, они просто сильнее. Беларусь развивает хоккей, работает в унисон, поэтому у них всё получается. Надо брать с них пример», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.