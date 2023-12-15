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Макдэвид продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей, поразив ворота Василевского

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». После второго периода хозяева впереди — 3:2.

Во втором периоде «нефтяники» дважды реализовали большинство. На 28-й минуте матча отличился Коннор Макдэвид, пробивший с близкого расстояния российского голкипера «молний» Андрея Василевского. Канадский форвард продлил серию с набранными очками до 11 матчей. Интересно, что в последний раз Коннор завершал матч без результативных действий 19 ноября — в гостевой встрече с «Тампой „(4:6).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых на данный момент набрал 39 (11+28) очков.