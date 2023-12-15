Купер — о 7:4 с «Эдмонтоном»: я просил ребят сравнять счёт, а они забили ещё пять голов

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер оценил победу в матче с «Эдмонтоном» (7:4). «Лайтнинг» уступали после второго периода со счётом 2:3, но смогли забросить пять шайб в третьем периоде.

«Я просто поговорил с ребятами после второго периода и сказал им: «Независимо от того, как мы попали в эту ситуацию, это игра всего лишь в один гол». Весь разговор сводился к следующему: «Давайте забьём один гол и переведём игру в овертайм». А вместо этого они вышли и забросили пять шайб.

Но да, вам нужно, чтобы ваши лидеры проявили себя, когда стоит результат игры на кону, и «Васи» и «Стэммер» сделали это сегодня вечером», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 53 броска, а капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос стал автором покера.