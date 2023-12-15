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«Тампа» обыграла «Эдмонтон» в матче НХЛ, Кучеров первым выбил 50 очков, Стэмкос оформил покер, серия Макдэвида, видео

Кучеров затмил Макдэвида в битве машин! Россиянин поставил рекорд и вошёл в топ легенд НХЛ
Сергей Емельянов
«Тампа» обыграла «Эдмонтон» в матче НХЛ
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Андрею Василевскому начисляли сейвы даже спустя 20 минут после завершения встречи. В итоге второй результат в карьере.

Второе в нынешнем сезоне противостояние «Эдмонтон Ойлерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» сложилось ещё более ярко и впечатляюще, нежели первая встреча этих команд месячной давности. В середине ноября «молнии» на домашнем льду смогли остановить Коннора Макдэвида и компанию, одержав победу в результативном матче – 6:4. Спустя месяц подопечные Джона Купера приехали в Эдмонтон и вновь оказались успешнее в голевом триллере – 7:4.

Счёт в матче оказался открыт уже спустя 67 секунд после стартового вбрасывания. Едва немецкий лидер хозяев Леон Драйзайтль расположился на скамейке в боксе для штрафников, как Стивен Стэмкос уже освободил форварда «Ойлерз» из заточения. На реализацию лишнего у «Тампы» ушло всего 15 секунд. Благодаря этому голу канадский форвард стал первым игроком в истории «Тампы», забросившим 200 шайб в большинстве в НХЛ.

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Спустя шесть минут Тайлер Мотт упрочил преимущество «Лайтнинг», и на перерыв соперники отправились при счёте 2:0 в пользу гостей. Во второй двадцатиминутке ситуация на льду изменилась коренным образом. Для начала «Ойлерз» отличились в меньшинстве усилиями защитника Дарнелла Нурса, после чего в середине отрезка дважды подряд сработала первая бригада большинства «нефтяников».

Шайбы Коннора Макдэвида и Зака Хаймана разделили меньше трёх минут. Макдэвид продлил серию с набранными очками до 11 матчей. Интересно, что в последний раз Коннор завершал матч без результативных действий 19 ноября — в гостевой встрече с «Тампой» (4:6). С тех пор Коннор выдал 11-матчевый отрезок с результативными действиями, в течение которого он набрал 27 (7+20) очков, значительно улучшив свои позиции в гонке бомбардиров НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Пол, Кучеров) – 01:07 (pp)     0:2 Мотт (Рэддиш, Эйссимонт) – 07:17     1:2 Нурс (Ньюджент-Хопкинс, Райан) – 21:23 (sh)     2:2 Макдэвид – 27:20 (pp)     3:2 Хайман (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 30:02 (pp)     3:3 Стэмкос (Флёри, Шири) – 46:48     3:4 Кучеров (Пойнт, Сергачёв) – 52:47     3:5 Стэмкос (Шири) – 54:02     4:5 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 57:38     4:6 Чирелли – 58:27     4:7 Стэмкос (Кучеров, де Хаан) – 59:53    

В третьем периоде настал черёд «Тампы» просыпаться и выправлять положение. На седьмой минуте отрезка дубль оформил Стэмкос, а затем за дело взялся Никита Кучеров. Российский форвард подобрал шайбу на ближнем борте на выходе из своей зоны, сместился в центр, постепенно набрал скорость, запутал движениями защитника хозяев Коди Сиси и за счёт индивидуальных усилий организовал эффектный гол в ворота «Ойлерз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Безусловно, ключевым фактором в сегодняшней победе «Тампы» стала игра российского голкипера Андрея Василевского, который в одну калитку выиграл вратарскую дуэль у Стюарта Скиннера. Канадский голкипер «Эдмонтона» сегодня был очень плох, а в эпизоде с пятым голом гостей он откровенно прозевал бросок Стэмкоса. Разумеется, капитан «Тампы» очень крут и предельно мастеровит, но фактически без трафика забить кистевым броском на уровне НХЛ – дело крайне редкое.

«Эдмонтон» пытался остаться в игре и даже отыграл одну шайбу благодаря точному попаданию Райана Ньюджент-Хопкинса, но последнее слово в матче осталось за «Тампой». Энтони Чирелли и оформивший первый в карьере покер Стэмкос последовательно поразили пустые ворота, подытожив победу «Тампы» — 7:4. «Эдмонтон» прервал восьмиматчевую победную серию.

«Он посмотрел на меня после четвёртого гола и сказал: «Я сделал это впервые в жизни». Я ответил ему: «Да у тебя же 500 голов. Это что первый раз, когда ты забил четыре за игру?» И он сказал «да», так что мы немного посмеялись на скамейке запасных», — высказался главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер о реакции Стэмкоса на свой покер.

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Одним из ассистентов Стивена в эпизоде с его последним голом в этом матче стал Кучеров, достигший благодаря этому отметки в 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На счету россиянина теперь удивительно красивые показатели. В 30 матчах сезона Никита забросил 20 шайб и сделал 30 результативных передач. Он стал первым игроком в текущем сезоне НХЛ, кому покорилась отметка в 50 набранных очков.

Помимо этого, Кучеров установил новый рекорд «Тампы», став первым игроком в клубной истории, кому хватило 30 матчей для достижения отметки в 50 очков. Россиянин стал всего четвёртым действующим игроком НХЛ, набравшим 50 очков за 30 и менее игр. Ранее такое достижение удавалось сделать Макдэвиду (четыре раза, наименьший результат – 27 игр), форварду «Ойлерз» Леону Драйзайтлю (три раза, наименьший результат – 29 игр) и нападающему «Питтсбурга» Сидни Кросби (дважды, наименьший результат – 28 игр).

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Несмотря на все свои сегодняшние достижения, ни Кучеров, ни Стэмкос не стали первой звездой матча. Лучшим игроком встречи был признан Василевский, совершивший 53 спасения. Интересно, что сразу после финальной сирены в активе россиянина значилось 50 отражённых бросков. Но протокол матча постепенно уточнялся, а вместе с этим улучшалась и статистика Василевского. В итоге 53 сейва и второй результат в карьере по отражённым броскам в матче регулярного чемпионата НХЛ. До личного рекорда Андрею не хватило всего одного сейва. Эх, надо было ещё немного уточнить!

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