Никита Кучеров сравнялся с Павлом Буре по набранным очкам в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в победном матче с «Эдмонтоном» (7:4). Россиянин стал первым игроком в текущем сезоне НХЛ, кому покорилась отметка в 50 набранных очков. На счету Кучерова теперь 20 голов и 30 результативных передач в 30 матчах.

Всего на счету Кучерова в НХЛ стало 779 (296+483) очков в 674 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. По набранным результативным баллам Никита сравнялся с нападающим Павлом Буре, который набрал 779 (437+342) очков за 702 матча.

Нападающие делят 11-е место в списке бомбардиров среди россиян за всю историю НХЛ. На 10-м месте расположился Алексей Яшин, набравший 781 (337+444) очко в 850 матчах.