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Генменеджер «Миннесоты» попал под расследование по обвинению в словесных оскорблениях

Генменеджер «Миннесоты» попал под расследование по обвинению в словесных оскорблениях
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Билл Герин, ныне занимающий должность генерального менеджера в клубе НХЛ «Миннесота Уайлд», подвергся внутреннему расследованию по подозрению в словесных оскорблениях сотрудника клуба. Об этом информирует The Athletic.

Предполагаемый инцидент, который привёл к расследованию, произошёл в конце ноября и был доведён до сведения руководства клуба, после чего было поручено провести расследование сторонней юридической фирме. Однако по его итогам в «Миннесоте» пришли к выводу, что Билл не совершил правонарушений и тем самым избежал какого-либо наказания.

Пока шло расследование, Герин не присутствовал ни на заседании Совета менеджеров НХЛ в Сиэтле, ни на четырёхматчевой выездной поездке «Уайлд» в Западную Канаду и Сиэтл, что вызывало некоторые вопросы, учитывая, что это была первая длительная поездка нового тренера Джона Хайнса с «Миннесотой».

Напомним, в составе «Миннесоты Уайлд» выступает 26-летний российский нападающий Кирилл Капризов, который в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах НХЛ, отметившись 24 (8+16) результативными действиями при коэффициенте полезности «-5».

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