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Бывший защитник «Сан-Хосе»: Бёрнс рассказывал, как съел зебру из своего зоопарка

Бывший защитник «Сан-Хосе»: Бёрнс рассказывал, как съел зебру из своего зоопарка
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Защитник «Салавата Юлаева» Николя Мелош поделился мнением о своём бывшем одноклубнике по «Сан-Хосе Шаркс» Бренте Бёрнсе, ныне выступающем за «Каролину Харрикейнз».

«Брент Бёрнс в раздевалке — такой же харизматичный шутник, как в медиа? Да, он обожает приколы, но при этом трудолюбив: когда надо работать, он работает, но в свободное время это невероятно смешной парень. Запомнился один момент, может, он был не шуткой: однажды у Брента болел живот, я спросил, что он ел накануне, и Бёрнси ответил «зебру». Я удивился — а он рассказал, что держит дома зоопарк и ест только тех, кого убивает сам. Брент покупает животных, заботится о них, но приходит время, когда он съедает их. Думаю, если он сказал это, то это было правдой», — сказал Мелош в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Николя Мелошем читайте на «Чемпионате» завтра, 16 декабря, в 10:00 мск.
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